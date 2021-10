Symrise mit Q3-Zahlen

Werbung



DAX©-Neuling Symrise konnte seinen Umsatz in Q3 erneut steigern. Nun ist der Umsatz in den ersten neun Monaten bereits um 6,7% auf 2,88 Milliarden Euro geklettert. Der Konzern hat dementsprechend seine Jahresprognose 2021 angehoben. Es wird somit ein organisches Umsatzwachstum von gut 9% erwartet. Der Konzern stellt Duft und Aromastoffe her, zum einen für Lebensmittel im Bereich "Flavor & Nutrition" sowie für Parfüme in der Sparte "Scent & Care". Die Parfümspalte konnte in den ersten 9 Monaten gut 1,13 Milliarden Euro Umsatz erzielen und wuchs organisch um gut 8%. Und auf der Konsumgüterseite wird ein organisches Umsatzwachstum von rund 10% verzeichnet und erreicht somit 1,75 Milliarden Euro. Beide Segmente profitieren von erhöhter Nachfrage in den jeweiligen Bereichen. Kunden von "Flavor & Nutrition" Produkte sind beispielsweise Getränkehersteller, und in "Scent & Care" beliefert Symrise die Parfüm- und Kosmetikabranche.

Dennoch könnten auch Symrise steigende Rohstoffkosten Kopfschmerzen bereiten. Diese könnten die Profitmargen nämlich belasten. Im Gegensatz zu anderen Schwergewichten hat Symrise Marktanteile in Höhe von "nur" 10%, und kann somit nicht alleine Preise bestimmen und Kosten problemlos an seine Kunden weitergeben.





