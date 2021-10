Bonn (ots) -DOKU-THEMENTAG "SOS Erde"Am Montag, 01. November 2021, ab 09.00 Uhr widmet sich phoenix einen ganzen Tag dem Schwerpunktthema "SOS ERDE". Um 23.15 Uhr zeigt phoenix die beeindruckende mein ausland-Dokumentation "Ein Wald für Generationen oder der Traum vom Öl. Lateinamerikas weiter Weg zu einer nachhaltigen Zukunft" in Erstausstrahlung:Ein Wald für Generationen oder der Traum vom ÖlLateinamerikas weiter Weg in eine nachhaltigen Zukunft.Ein Film von Xenia Böttcher und Michael StocksARD-Studio Mexikophoenix 2021, 45'Die Korallen der Karibik sterben, die Wälder in Panama verschwinden. Lateinamerika eint ein Problem, der Klimawandel ist spürbar am Werk.Guyana droht der Untergang im Meer und dennoch wollen sie Öl fördern, weil sich das Land Reichtum verspricht. Es gibt heftigen Streit.In Kolumbien, Panama und Costa Rica dagegen wimmelt es von internationalen Teams, die der Natur helfen wollen. Sie bauen neue Riffe aus Ton im karibischen Meer, sie bauen Frachtschiffe aus Holz und pflanzen Tropenwälder.Xenia Böttcher und Michael Stocks, ARD Studio Mexiko, waren vor Ort, und haben für die phoenix Reihe mein ausland Unternehmer und Forscher getroffen, die mit neuen Ideen dem Klimawandel die Stirn bieten wollen. Die zeigen wollen, dass sich Ökonomie und Ökologie miteinander vereinbaren lassen. Zum Wohle des Planeten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5056214