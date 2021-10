Es ist eine in diesem Jahr mittlerweile bekannte Meldung: K+S hebt die Prognose an. Denn die hohen Düngerpreise stimmen den Vorstand nun optimistischer. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte 2021 auf rund 630 Millionen Euro steigen, teilte der Düngerkonzern am Dienstag in Kassel mit.Besonders bemerkenswert: Wegen einer Verzögerung bei der mit der Remondis-Tochter Remex geplanten Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks berücksichtigt K+S allerdings nicht länger einen Einmalbeitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...