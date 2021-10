Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ASW-Spreads bei Banken setzten zu Wochenbeginn ihre Einengungstendenz fort, wenngleich dies nur in geringem Umfang der Fall war, so die Analysten der Helaba.Auch die Entwicklung beim ITRAXX habe dem in nichts nachgestanden. Auf dem Primärmarkt gehe es insgesamt weiterhin recht gemächlich zu, wenngleich die Nordea Bank gestern einen 7-jährigen SNP-Benchmarkbond erfolgreich platziert habe. Die Piräus Bank befinde ich mit einem 6-jährigen SP-Green-Bond auf Roadshow. Die derzeit relativ geringe Emissionstätigkeit sei in Teilen auch mit der laufenden Quartalsberichtssaison zu begründen. Heute würden die Bücher, unter anderen von der UBS AG geöffnet. ...

