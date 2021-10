Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der UniDynamicFonds: Europa A (ISIN LU0085167236/ WKN 987194) ist ein Aktienfonds, der in Aktien europäischer Wachstumswerte investiert, so die Experten von Union Investment.Der Erfolg des Investmentansatzes der Experten schlage sich auch in der positiven Wertentwicklung des Fonds nieder. Trotz der vorübergehenden starken Einbußen durch die Corona-Krise Anfang 2020 habe der UniDynamicFonds: Europa A in den letzten drei Jahren um 72,2 Prozent zulegen können, auf Ein-Jahres-Sicht um 26,53 Prozent. Seit Anfang dieses Jahres habe der Fonds 19,4 Prozent gewonnen (jeweils per 30.09.2021). Somit habe bereits, wie im Jahr 2020 auch, eine deutliche Outperformance der Benchmark erreicht werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...