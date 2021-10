Erfurt (ots) -Wer sichert sich den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" zum Abschluss der Herbst-Staffel des erfolgreichen Schul-Quiz? Insgesamt vier Klassen bewiesen ihren Teamgeist und konnten sich in vier Wochenshows durchsetzen. Sie stehen verdient im Superfinale, das am Samstag, dem 30. Oktober, um 10:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Bei KiKA ist das Superfinale am 5. November um 19:30 Uhr zu sehen - und auf kika.de und im KiKA-Player.Hier wartet auf das Publikum 90 Minuten pure Final-Spannung, knifflige Fragen und jede Menge Action! Welche Klasse loggt die meisten Antworten richtig ein und agiert clever beim Einsatz um die Punkte? Die erstplatzierte Klasse nimmt nicht nur den begehrten Titel mit nach Hause, sondern gewinnt dazu noch einen besonderen Preis: Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt ein Tablet inklusive Workshop für Videodreh und -schnitt!Für die anspruchsvollen Quizfragen kann das Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell im Superfinale aufprominente Unterstützung setzen: Bürger Lars Dietrich hat ein witziges Experiment vorbereitet, Marti Fischer stellt ein kurioses Instrument vor und Enie van de Meiklokjes bringt uns alle in Halloween-Stimmung.Auch die Social-Media-Stars Lisa & Lena begeben sich in ihrer Rubrik "Lisa & Lena in Action" für die Schulklassen noch einmal auf geheimnisvolle Entdeckungsreise und haben für das Superfinale eine ganz besondere Herausforderung gefunden. Welche Überraschung halten die Zwillinge als Final-Highlight für die Kids bereit?Neben der konzentrierten Grübelei nach den richtigen Antworten darf die musikalische Unterhaltung auf der Showbühne von "Die beste Klasse Deutschlands" natürlich nicht fehlen: Mit "Would I Lie to You" bringt Chartstürmer Nico Santos das Publikum in Stimmung.Während sich die Kandidaten und Kandidatinnen auf der Zielgeraden zum Titel "Die beste Klasse Deutschlands" befinden, gibt es für alle Fans zu Hause wieder die Möglichkeit, bei den Fragen ganz einfach über das HbbTV-Quiztool live mitzuraten. Auch zum Staffel-Finale heißt es also: Dabei sein und miträtseln!DbKD-CommunityAuch auf den Social-Media-Kanälen von KiKA bleibt die DbKD-Community immer auf dem Laufenden: Viele der Online-Aktionen, Challenges, Q&A's zum Moderations-Duo und Backstage-Reportagen sind abrufbar und bieten die Möglichkeit, mit der DbKD-Clique in Kontakt zu kommen.DbKD mit zwei Staffeln pro Jahr"Die beste Klasse Deutschlands" wird ab sofort zwei Mal pro Jahr in Erfurt produziert. In einer Herbst- und einer Frühjahrsstaffel warten interessante Fragen, faszinierende Experimente und viele spannende Studio-Stars auf die hochmotivierten Schulklassen. Bewerben kann man sich schon jetzt für die Frühjahrs-Ausgabe."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und der ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnet Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHRamona Golecki - golecki@foolproofed.deMarkus Hermjohannes - hermjohannes@foolproofed.deTel: +49 221 933 3080Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5056344