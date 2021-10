MÜNCHEN (IT-Times) - Die Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) hat bekannt gegeben, eine neue Fabrik für Windturbinen-Rotorblätter in den USA errichten zu wollen. Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), eine Tochtergesellschaft der Siemens Energy AG, kündigte gestern an, in Virginia den Startschuss...

Den vollständigen Artikel lesen ...