Facebook verfehlte im vergangenen Quartal die Umsatzerwartungen der Analysten, verdient aber besser als erwartet. Die Gelddruckmaschine des Onlineriesen ist widerstandsfähig. Facebooks Werbegeschäft läuft auch in der Krise um das Ansehen des Onlinekonzerns auf Hochtouren. Im dritten Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 28,3 Milliarden US-Dollar, wie die Firma hinter dem weltgrößten Onlinenetzwerk am Montag mitteilte. In den vergangenen Monaten hatte Facebook selbst Sorgen um das Geschäft geschürt, vor allem mit Hinweisen auf ...

