Unterföhring (ots) -Neue Lebensperspektive im neuen Jahr: Ab 6. Januar 2022 gibt Frank Rosin zehn jungen Menschen ohne Job bei Kabel Eins die Chance ihres Lebens. In der neuen Sozial-Doku "Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob" bittet der Zwei-Sterne-Koch die Teilnehmer in ein zweimonatiges Gastro-Bootcamp. Wer sich hier durchbeißt, kann auf eine Ausbildung zur Köchin oder zum Koch in einer Top-Gastronomie oder sogar in Rosins eigener Sterneküche hoffen. Unterstützung bekommt er dabei von bekannten Spitzenköchen wie Alexander Kumptner ("Everybody's Darling", Wien), The Duc Ngo (u.a. "Kuchi", Berlin) oder Andreu Genestra (Restaurante Andreu Genestra, Mallorca).Auf einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag teilte der Sender außerdem mit, dass Deutschlands bekannteste Auswanderer, Manu und Konny Reimann, ab dem kommenden Jahr exklusiv bei Kabel Eins zu sehen sein werden. Das neue Format "Willkommen bei den Reimanns" startet im Januar 2022.Weitere Programm-Neuheiten:Für die Langzeit-Doku "Berlin hinter Gittern" öffnen ab 18. November 2021 (20:15 Uhr) zum ersten Mal alle sieben Gefängnisse der Hauptstadt ihre Hochsicherheits-Tore für ein TV-Team. Drei Monate lang begleiteten die Kameras sieben Anwärterinnen und Anwärter und ihre knallharte Ausbildung zu Justizvollzugsbeamten. In "Deutschlands beste Miniaturbauer" sucht Kabel Eins ab dem 28. November 2021 (20:15 Uhr) die besten Mini-Bastler des Landes. Fünf Teams bauen, basteln und tüfteln, um ihre persönliche Miniaturwelt zu erschaffen. Den Siegern winkt als Preis eine temporäre Ausstellungsfläche im Miniatur Wunderland Hamburg.Die Neustarts im Überblick:"Berlin hinter Gittern" ab 18. November 2021, 20:15 Uhr"Deutschlands beste Miniaturbauer" ab 28. November 2021, 20:15 Uhr"Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob": ab 6. Januar 2022, 20:15 Uhr"Willkommen bei den Reimanns" ab Januar 2022, 20:15 Uhr