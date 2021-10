Der ISS könnte einmal eine kommerzielle Raumstation beiseitestehen - oder sie sogar ablösen. In rund zehn Jahren soll die Blue-Origin-Station im Erdorbit schweben. Das Video dazu klingt weniger geschäftstüchtig. Ein Präsentationsvideo und eine Pressemitteilung von Blue Origin haben eine neue Orbitalstation angekündigt. Das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Eigentümer Jeff Bezos will mit Sierra Space und anderen Partnern aus den USA eine Station namens Orbital Reef (dt. Orbitales Riff) bauen. Sie soll in einem niedrigen Erdorbit kreisen und "das nächste Kapitel der Erforschung und Entwicklung des Weltraums...

