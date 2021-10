Berlin (ots) -75 Jahre Lucky Luke Geschichte! Auf vielen abenteuerlichen Ritten hat der Lonesome Cowboy reale und fiktive Orte besucht, fantastische Weggefährten gehabt und gefährliche Feinde besiegt. Zeit für einen genauen Blick hinter die Kulissen des Wild-West-Universums: Ab dem 5. November erscheint erstmalig "Das große Lucky Luke Lexikon" als weltweite Erstveröffentlichung.Die beiden Comic-Koryphäen Horst Berner und Volker Hamann, zwei ausgewiesene "Lucky Luke"-Experten, haben das geballte Wissen rund um den berühmten Comic-Cowboy zusammengetragen. Sie geben einen historischen Abriss über alle Bände, porträtieren sämtliche seit 1946 beteiligte Kreative und fassen wissenswerte Fakten rund um den Lonesome Cowboy und seine Mitstreiter*innen zusammen - alles von A bis Z.Volker Hamann: "Es war besonders reizvoll, dieses umfangreiche und originelle Gesamtwerk zu analysieren, für das Lexikon zu vermessen und damit tiefere Einsichten in die Materie der Comics sowie den Kreativprozess von Schöpfer Morris und seinen Mitstreitern zu erhalten."Horst Berner: "Rund 1.650 Stichworte sind dabei herausgekommen, deren Definitionen auch heitere Gags und geistreiche Anspielungen erhellen. Auch klar: Für das alles und noch viel mehr mussten wir mitunter schneller schuften als unsere Schatten."Außerdem gibt es exklusiv rare Illustrationen und selten gesehene Comicseiten von Morris sowie ein Vorwort von Ralf König, der bereits mit seiner Hommage "Zarter Schmelz" Teil des 75. Jubiläums ist.Die gebundene Ausgabe von "Das große Lucky Luke Lexikon" (Euro 39,00 - ISBN: 978-3-7704-0218-2 Egmont Comic Collection) ist ab dem 5. November im Handel erhältlich und auch Online im Egmont Shop: www.egmont-shop.de.Im Egmont Presseportal können Sie ausführliches Bild- und Informationsmaterial downloaden. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "Lucky Luke: 75. Jubiläum". Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen beginnen.Für Interviewanfragen an die Lucky Luke Experten, ein Lese-PDF oder Rezensionsexemplar wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Comic Collection, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55639/5056565