Schaltbau Holding AG: Mitteilung an die Inhaber der Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5FV1) München, 26. Oktober 2021 - Die Schaltbau Holding AG (die "Emittentin") macht hiermit gemäß § 11(a)(i) der Anleihebedingungen der Pflichtwandelschuldverschreibungen 2021/2022 (ISIN DE000A3E5FV1, die "Schuldverschreibungen") bekannt, dass am 25. Oktober 2021 ein Kontrollwechsel im Sinne der Anleihebedingungen eingetreten ist. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") der Voltage BidCo GmbH (die "Bieterin") an die Aktionäre der Emittentin zum Erwerb sämtlicher Aktien der Schaltbau Holding AG, das ausweislich der Bekanntmachung der Bieterin gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WpÜG vom 14. Oktober 2021 für insgesamt 8.318.522 Aktien (dies entspricht ca. 76,65 % der zum 30. September 2021 ausgegebenen Aktien) angenommen worden ist, ist am 25. Oktober 2021 abgewickelt worden. Unter Berücksichtigung der außerhalb des Übernahmeangebots von der Bieterin erworbenen 170.125 Aktien hält die Bieterin damit nach Vollzug des Übernahmeangebots 8.488.647 Aktien (dies entspricht ca. 78,22 % der zum 30. September 2021 ausgegebenen Aktien). Als Kontrollwechselstichtag (wie in § 11(c) der Anleihebedingungen definiert) hat die Emittentin den 6. Dezember 2021 festgelegt. Gemäß § 11(a)(ii) der Anleihebedingungen steht jedem Anleihegläubiger mit der heutigen Bekanntgabe des Kontrollwechsels das Recht zu, die von ihm gehaltenen Schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen bis um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit) am Kontrollwechselstichtag, also dem 6. Dezember 2021, in Aktien der Emittentin zu wandeln. Ein aktualisiertes Formular für die Abgabe einer Wandlungserklärung ist auf der Internetseite der Emittentin im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik "Pflichtwandelanleihe 2021/2022" abrufbar oder bei der Wandlungsstelle erhältlich. Über die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. Euro und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und E-Mobility. Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter: https://schaltbaugroup.com/de. Kontakt

