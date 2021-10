Mainz (ots) -Petra Bender wird neue ARD-Redaktionsleiterin des 3sat-Magazins "Kulturzeit". Gemeinsam mit Anja Fix (ZDF) ist sie ab dem 1. November 2021 als Vertreterin des 3sat-Partners ARD zuständig für das werktägliche Fernsehfeuilleton. Seit seiner Gründung wird das Kulturmagazin paritätisch von ARD und ZDF geleitet. Petra Bender (ARD/SWR) tritt die Nachfolge von Dr. Monika Sandhack (ARD/SWR) an, die die Redaktion seit 2008 gemeinsam mit Anja Fix leitete und zum 1. November in den Ruhestand geht. Die "Kulturzeit", das gemeinsame Magazin der 3sat-Partner ZDF, ORF, SRF und ARD, berichtet seit 26 Jahren aktuell aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über das kulturelle Leben in seiner ganzen Vielfalt.Petra Bender, Jahrgang 1968, arbeitete nach ihrem Volontariat beim NDR als Autorin im dortigen Programmbereich Kultur. Im April 1997 kam sie zum ZDF und war dort bis Ende 1998 Reporterin und Redakteurin für das Kindernachrichtenmagazin "logo!". Anschließend setzte sie ihre Tätigkeit als Kulturredakteurin beim SWR-Fernsehen in Mainz in der Redaktion "Landesart" fort. Seit 2003 ist die gebürtige Frankfurterin für den SWR in verschiedenen Positionen für das 3sat-Magazin "Kulturzeit" tätig, zuletzt als Schlussredakteurin und Planerin der Sendung.Weitere Informationen zu 3sat und "Kulturzeit" finden Sie unter www.pressetreff.3sat.de undhttps://pressetreff.3sat.de/3sat/sendungen-a-z/bio/zeige/Person/kulturzeitAnsprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5056588