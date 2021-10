Grund zum Feiern haben heute alle Powercell-Aktionäre. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund fünf Prozent aufwarten. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Powercell-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund zwei Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 18,90 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Bei Powercell dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...