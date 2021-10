Der DAX hat sich im Gleichklang mit seinen Kollegen aus New York in den letzten Wochen tapfer nach oben entwickelt. So mancher Marktteilnehmer wähnt ihn schon in der Jahresend-Rally. Also einfach rein? Oder gibt es doch noch eine Chance auf einen deutlicheren Rücksetzer? Ganz gleich welcher Fraktion man angehören mag, wir sehen beim DAX aktuell eine Trading-Gelegenheit, die auf jeden Fall greifen wird. Wie die aussieht und wo unsere Handelsmarken liegen, stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...