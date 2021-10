Munsbach (www.fondscheck.de) - Themen- und trendgetriebene Aktieninvestments gewinnen zunehmend an Bedeutung, so die Experten von ETHENEA.Bei aller Euphorie sollten sich Anleger aber auch hier mit den damit einhergehenden Risiken auseinandersetzen. Christian Schmitt, Lead Portfolio Manager des Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY, A EUR DIS; ISIN LU0455735596/ WKN A0YBKZ, T EUR ACC), rate dazu, Themeninvestments und Megatrends differenziert zu betrachten und stets einen grundsätzlichen Blick auf die beteiligten Unternehmen bzw. deren Aktien zu werfen: "Heruntergebrochen auf das Wesentliche ist eine Aktie eine Beteiligung an einem Unternehmen. Der an der Börse gehandelte Preis stellt über die Bewertung die Verknüpfung zwischen Aktie und Unternehmen her. Megatrends versuchen ausschließlich den Bezug zum Unternehmen herzustellen und sagen nichts über die Bewertung der Aktie aus", mahne Schmitt zur Vorsicht. ...

