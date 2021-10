Dank einer Reihe ermutigender Firmenbilanzen rückt die psychologisch wichtige 16.000-Punkte-Marke im Dax wieder in greifbare Nähe. Der deutsche Leitindex kletterte am Dienstag in der Spitze um 1,2 Prozent auf 15.781 Zähler. Damit war er nur noch knapp 250 Punkte von seinem Rekordhoch vom August entfernt. Der EuroStox50 gewann ein knappes Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...