Tesla hat an der Gigafactory in Shanghai sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum fertiggestellt. Bei der Einrichtung handelt es sich um das erste F&E-Zentrum des Elektroautobauers außerhalb der USA. Parallel hat Tesla in Shanghai ein Datenzentrum hochgezogen und ein großes Auslieferungszentrum eröffnet. Die neuen Einrichtungen bedeuten eine weitere Lokalisierung von Teslas Aktivitäten in China. ...

