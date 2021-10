Verschiedene Schwierigkeiten für Schülerinnen und Schüler mit Farbenblindheit wurden in bahnbrechender Studie offengelegt; mehrere große Universitäten arbeiten zusammen, um farbenblinde Studierende auf dem Campus zu fördern

EnChroma Schöpfer von Brillen für Farbenblindheit hat heute die Ergebnisse einer wegweisenden Studie veröffentlicht, aus der eindeutig die negativen Auswirkungen von Farbenblindheit auf das Lernen für Millionen von Schülerinnen und Schüler hervorgehen. Die Daten legen sehr nahe, dass Schulen Farbenblindheit bei Schülerinnen und Schülern in ungenügendem Maße erkennen und dass Eltern, Lehrkräfte und Gesetzgebung diese Schülerinnen und Schüler besser unterstützen müssen.

Anfang 2020 teilten fast 1.000 farbenblinde Menschen, darunter die Eltern farbenblinder Kinder, ihre Ansichten dazu mit, in welcher Weise Farbenfehlsichtigkeit (Color Vision Deficiency, CVD) ihre Bildungserlebnisse beeinträchtigt. 78 Prozent äußerten, dass sie Farben im Kontext von Schulaufgaben oder schulischen Aktivitäten häufig frustriert oder verwirrt haben. Eine von drei Personen sagt, dass Farbenblindheit ihr Selbstvertrauen in der Schule beeinträchtigt, und 30 hatten überlegt, sie könnten "langsame Lerner" sein, bevor sie merkten, dass sie farbenblind waren.

Ein Faktor ist hierbei das Fehlen von Tests auf Farbenblindheit in den Schulen. Laut EnChroma wird in nur 11 der 50 US-Bundesstaaten auf CVD getestet. Infolgedessen ist vielen Schülerinnen und Schüler nicht klar, dass sie farbenblind sind. Fast die Hälfte der farbenblinden Menschen äußerten tatsächlich, dass sie bis zur 7. Klasse nicht gewusst hatten, dass sie farbenblind sind. Fast jede dritte Person merkte das erst in der High School, und jede fünfte Person erkannte es erst nach der High School oder dem College.

"Es gibt überwältigende Beweise, dass Farbenblindheit Lernprobleme für farbenblinde Schülerinnen und Schüler mit sich bringt und dass Eltern, Lehrkräfte und Politik besser über die Verbreitung von Farbenfehlsichtigkeit und ihre Auswirkungen Bescheid wissen und aktiv werden müssen", sagte Erik Ritchie, CEO von EnChroma. "Es kommt zu häufig vor, dass Kinder schon inmitten ihrer Schullaufbahn sind und dass weder sie selbst noch Eltern oder Lehrkräfte wissen, dass sie farbenblind sind. Tests auf Farbenblindheit müssen in allen Bundesstaaten und Ländern in allen Schulen Teil der Grundausstattung werden, und die Lernmaterialien müssen so angepasst werden, dass Schülerinnen und Schüler mit CVD gleiche Chancen haben."

Einer von 12 Männern (8 %) und eine von 200 Frauen (0,5 %) sind farbenblind 13 Millionen in den USA, 30 Millionen in Europa und 350 Millionen weltweit. Für diese Menschen kann das Verständnis farbig gestalteter Informationen in der Schule, am Arbeitsplatz und im Alltag ein Hindernis darstellen. Während Menschen mit normaler Farbwahrnehmung über eine Million Farbtöne sehen, sehen farbenblinde Menschen schätzungsweise nur 10 dieser Farbnuancen und Schattierungen. Verbreitete Farbverwechslungen sind grün und gelb, grau und rosa, violett und blau sowie rot und braun. Die Farben erscheinen matt und gedeckt. Da 80 der Informationen visuell vermittelt werden, stellen sich farbenblinden Schülerinnen und Schülern Probleme.

Zahlreiche renommierte Universitäten planen, farbenblinden Studierenden auf ihren Campussen EnChroma-Brillen zum Verleih anzubieten und ihre Mitarbeitenden darüber zu informieren, wie sie Materialien auf Studierende mit CVD abstimmen können. Dazu zählen die Boston University, die North Carolina State University, die Alfred University und die Francis Marion University; weitere werden demnächst hinzukommen.

Klicken Sie hier, um mehr Illustrationen dazu zu sehen, wie Farbenblinde Farben wahrnehmen.

"In der dritten Klasse erkannte eine Lehrkraft, dass ich farbenblind war. Bis dahin galt ich oft als ?dumm', weil ich Primärfarben nicht korrekt malen konnte", sagte eine farbenblinde Person, die an der Umfrage teilnahm. Eine andere teilte mit: "Ich konnte den Unterricht zum Thema Chromatografie in organischer Chemie nicht erfolgreich besuchen, weil ich nicht in der Lage war, die Farben korrekt zu unterscheiden. Ich musste den Kurs abbrechen und schließlich meine Hauptfächer wechseln."

Eckpunkte der EnChroma-Umfrage sind:

Vier von zehn farbenblinden Schülerinnen und Schülern versuchen, Hausaufgaben und Aktivitäten zu umgehen, bei denen Farben eine Rolle spielen. Fast die Hälfte interessiert sich weniger für Malen, Zeichnen, Spaziergänge in der Natur und Exkursionen zu Kunstmuseen

Mehr als eine von drei farbenblinden Personen sagt, dass Lehrkräfte enttäuscht von ihnen waren, wenn sie Schulaufgaben nicht verstanden, bei denen Farben eine Rolle spielten

Nur einer von vier Elternteilen teilt den Lehrkräften mit, dass sein Kind farbenblind ist, und nur 20 der Lehrkräfte passen Schulaufgaben an Schülerinnen und Schüler mit Farbenfehlsichtigkeit an

81 denken, dass die Lehrkräfte das Unterrichtsmaterial an farbenblinde Schülerinnen und Schüler anpassen sollten

87 sind für Pflichttests von Schulkindern auf Farbenfehlsichtigkeit

Eine von vier Personen wurde wegen ihrer Farbenblindheit von Mitschülerinnen, Mitschülern oder Lehrkräften geärgert

Zwei von drei Elternteilen machen sich Sorgen, dass sich die Farbenblindheit auf die Bildung ihres Kindes auswirkt

EnChroma regt Schulen dazu an, Farbenblindheit bei Schülerinnen und Schüler schnell und einfach mit Tests zu ermitteln. Diese dauern weniger als zwei Minuten: Unseren kostenlosen Online-Test gibt es hier und unter enchroma.com. Äußerungen von farbenblinden Teilnehmenden über ihre Erfahrungen im Bildungswesen können Sie hier lesen.

EnChroma Color Accessibility Program

EnChroma ist über sein EnChroma Color Accessibility Program der wichtigste Fürsprecher für "Farbbarrierefreiheit". Über dieses Programm können Veranstaltungsorte, Schulen, Staatsparks, Bibliotheken, Museen und andere Organisationen EnChroma-Brillen kaufen und an farbenblinde Schülerinnen und Schüler sowie Gäste verleihen. Auf diese Weise können sie dazu beitragen, dass Schulaufgaben, bei denen Farben eine Rolle spielen und farbige Exponate, Sehenswürdigkeiten und/oder Erlebnisse für Personen mit CVD besser zugänglich werden. Außer unserem kostenlosen Test auf Farbenblindheit bieten wir bei EnChroma auch Materialien für Schulen an, die damit Lehrkräfte, Eltern und Studierende über Farbenblindheit und ihre Auswirkungen sowie über Förderungsmöglichkeiten für farbenblinde Schülerinnen und Schüler informieren können. Für Arbeitgeber bietet EnChroma ein ähnliches Programm an.

EnChroma-Brillen sind mit speziellen optischen Filtern ausgestattet, durch die farbenblinde Menschen eine erweiterte Farbpalette lebendiger, klarer und deutlicher sehen können. Eine aktuelle Studie der University of California, Davis, und des französischen INSERM Stem Cell and Brain Research Institute konnte die Effektivität der EnChroma-Brillen belegen.

Medien: Produktfotos, Abbildungen und interaktive GIFs, in denen die Lernschwierigkeiten von Menschen mit Farbenfehlsichtigkeit veranschaulicht werden, können Sie hier herunterladen. Der CEO von EnChroma, Teilnehmende der Umfrage sowie Lehrende an Universitäten und in sämtlichen Klassenstufen und Eltern stehen für Interviews zur Verfügung. Von den fast 1.000 Teilnehmenden der Umfrage sind fast drei Viertel farbenblind (740). Die anderen 247 sind Eltern farbenblinder Kinder.

Über EnChroma

EnChroma hat seinen Sitz in Berkeley, Kalifornien und stellt modernste Brillen für Farbenblindheit und Sehbehinderungen und andere Lösungen für Farbsehen her, die weltweit online und über zugelassene Einzelhändler verkauft werden. Die im Jahr 2010 erfundene patentierte Brille von EnChroma verbindet die neuesten Erkenntnisse zur Farbwahrnehmung und aus der Neurowissenschaft und die neuesten Innovationen im Bereich Linsen miteinander und verbessert so die Lebensqualität von Menschen mit Farbenfehlsichtigkeit auf der ganzen Welt. EnChroma hat eine SBIR-Förderung von den National Institutes of Health (NIH) erhalten. In Anerkennung des innovativen Einflusses des Unternehmens auf menschliche Erfahrungen durch Technologie wurde EnChroma der Tibbetts Award 2016 der U.S. Small Business Administration verliehen. Ferner erhielt das Unternehmen den Innovation Award in Life Sciences 2020 von der East Bay Economic Development Alliance der Bay Area. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 510-497-0048 oder auf enchroma.com.

