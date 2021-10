NEW YORK (dpa-AFX) - Der Höhenflug der US-Hauspreise hat sich geringfügig abgeschwächt. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Preise im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,7 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 20,0 Prozent gerechnet. In diesem Ausmaß waren die Preise im Juli gestiegen.

Der Anstieg im Jahresvergleich bleibt zwar sehr hoch. Aber es ist der erste - wenn auch leichte - Rückgang der Jahresrate seit Juni 2020.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise im August um 1,2 Prozent. Analysten hatten einen Zuwachst von 1,5 Prozent prognostiziert. Im Juli waren es noch 1,4 Prozent gewesen.

Die Preise hatten in den vergangenen 13 Monaten einen Höhenflug hingelegt. Dieser wurde durch die Pandemie ausgelöst. Viele Menschen zog es heraus aus den großen Städten in die Vorstädte. Die starke Nachfrage traf auf ein knappes Angebot. Gestützt wird der Markt auch durch die niedrigen Hypothekenzinsen. Zuletzt haben jedoch vermehrt Verkäufer ihre Häuser angeboten./jsl/bgf//he