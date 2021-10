Am Dienstag gewinnt die Rallye bei der Aktie von Valneva spürbar an Fahrt, erneut geht es für den europäischen Impfstoff-Wert zweistellig nach oben. Neuigkeiten von Unternehmensseite sind nicht zu verzeichnen, allerdings zeigen die Analystenprognosen, wohin die Reise in Sachen Umsatz und Gewinn gehen kann.Laut den aktuellen Schätzungen der Analysten, die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführt werden, soll Valneva im kommenden Jahr der Sprung in die Gewinnzone glücken. Im Schnitt wird mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...