Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland zwar eine beachtliche Menge an Elektroschrott gesammelt, das Sammelziel der EU liegt jedoch deutlich höher. Helfen könnte eine Gesetzesänderung, die im kommenden Jahr in Kraft tritt. Bei Kommunen, Händlern und Herstellern wurden 2019 rund 947.000 Tonnen an ausgedienten Elektrogeräten abgegeben. Das entspricht einer Rücklaufquote von 44,3 Prozent, wie das Umweltbundesamt meldet. Angestrebt wird seit zwei Jahren in allen EU-Ländern jedoch eine Mindestsammelquote von 65 Prozent. Deutschland hat dieses Ziel laut Behördenangaben damit um rund 443.000 Tonnen verfehlt. Mehr ...

