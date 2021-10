DJ IPO/Eni strebt für Erneuerbaren-Tochter Bewertung von 15 Mrd EUR an - Agentur

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Ölkonzern Eni peilt beim Börsengang seiner Erneuerbare-Energien- und Retail-Tochter eine Bewertung von bis zu 15 Milliarden Euro an. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Eni hatte dieses Jahr angekündigt, die neu gebildete Gesellschaft 2022 an die Börse zu bringen, um den Wert seiner emissionsärmeren Geschäfte zu maximieren. Einen Mehrheitsanteil will Eni aber behalten.

October 26, 2021 10:20 ET (14:20 GMT)

