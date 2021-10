Die Papiere vom Automobilzulieferer Continental führen heute die DAX-Liste der Top-Gewinner an. Der Kurs notierte bei fast vier Prozent im Plus, zum Handelsschluss setzten aber leichte Gewinnmitnahmen ein. Die momentane Konstellation ist allerdings einen Blick wert, denn die Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage.Als Automobilzulieferer hat auch Continental mit den anhaltenden Lieferengpässen zu kämpfen. Diese Sorgen sind allerdings nicht neu und so scheint vieles bereits in der Aktie ...

