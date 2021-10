DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Compleo unterzeichnet Vertrag zum Kauf von innogy eMobility Solutions



26.10.2021 / 17:44

Compleo unterzeichnet Vertrag zum Kauf von innogy eMobility Solutions Führender Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa entsteht

Transaktionsabschluss zum Jahreswechsel 2021/2022 geplant

Kontinuität in Entwicklung bestehender Hard- und Softwarelösungen

Neue gemeinsame Produkte in Planung Dortmund, 26. Oktober 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG (Compleo) hat heute mit der E.ON-Tochter innogy SE eine Vereinbarung über den Erwerb von 100% der Anteile an der innogy eMobility Solutions GmbH ("ieMS") unterzeichnet. Compleo führt damit nach der Akquisition der wallbe GmbH (jetzt Compleo Connect GmbH) im 1. Halbjahr 2021 den anorganischen Teil seiner Wachstumsstrategie konsequent fort. Mit der seit Juli verhandelten Übernahme von ieMS entsteht am Standort Dortmund einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Gezahlt wird der Kauf mit Compleo-Aktien sowie in bar. Der Abschluss der Transaktion, mit der ieMS zur Compleo-Gruppe übergeht, soll zum Jahreswechsel 2021/2022 erfolgen. Mit dem Kauf übernimmt Compleo sowohl die gesamte Belegschaft aber auch sämtliche Kundenbeziehungen von ieMS, sowie die Tochtergesellschaft von ieMS im Vereinigten Königreich. Das Geschäft der US-Tochtergesellschaften der innogy eMobility Solutions GmbH bleibt von der Vereinbarung ausgeschlossen. Der E.ON-Konzern selbst fokussiert sich im Bereich Elektromobilität weiterhin stark auf integrierte Kundenlösungen sowie den Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Mit dem Kauf stärkt Compleo sein bereits bestehendes Portfolio. Das Unternehmen ergänzt seine zukunftsweisenden Ladelösungen um wertvolle Expertise sowie leistungsstarke Ladestationen und Software-Services. Vor allem der Bereich der Software-Services wird durch das führende Backend-System von ieMS deutlich verstärkt. Das ieMS eMobility-Backend vernetzt schon heute weltweit rund 200.000 Ladepunkte in rund 30 Ländern. "So positionieren wir uns sowohl im Bereich SaaS als auch im transaktionsbasierten Ladegeschäft als führender Anbieter", sagt Georg Griesemann, Co-CEO der Compleo Charging Solutions AG. Compleo und ieMS ergänzen sich perfekt. "Durch das Zusammenfügen unserer Produkte und Erfahrungen werden wir ein starker Komplettanbieter für Ladetechnologie, der eine führende Rolle auf dem rasant wachsenden E-Mobility-Markt in Europa einnehmen wird", so Griesemann. "Wir wachsen mit zufriedenen Kunden. Der Zusammenschluss mit Compleo ermöglicht uns, die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser zu erfüllen und somit in Summe noch stärkere Impulse für eine klimaneutrale Mobilität zu geben", sagt Arjan von der Eijk, CEO/COO der innogy eMobility Solutions GmbH. Compleo und ieMS wurden jeweils vor über zwölf Jahren gegründet und sind beide in Dortmund ansässig. In den vergangenen Jahren haben beide Unternehmen stark in die Forschung und Entwicklung ihrer Technologien investiert und zahlreiche Patente erfolgreich angemeldet. Compleo steht für verbraucherfreundliche und betreiberoffene AC- und DC-Ladestationen und war einer der ersten Anbieter, der eichrechtskonforme DC-Ladelösungen im Markt etablierte. Mit dem Kauf der E.ON-Tochter führt Compleo diesen Technologiefokus fort. Beide Unternehmen setzen beim Zusammenschluss vor allem auf Kontinuität und entwickeln die Hard- und Softwareprodukte von ieMS fort. Dabei stehen vor allem die Betreibersoftware eOperate, die Ladeplattform eMarketplace sowie die eBox-Familie im Fokus. "Parallel zur Optimierung bestehender Ladelösungen werden wir gemeinsam großartige neue Produkte entwickeln", kündigt Griesemann an. Rückenwind erhält Compleo auch von E.ON. Ende August hatte der Konzern bereits offiziell angekündigt, das gesamte AC-Produktportfolio von Compleo europaweit seinen Vertriebsgesellschaften für Geschäftskunden anzubieten. Über Compleo

Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, dem Backend der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Mehr Infos unter: compleo-cs.de/ Über innogy eMobility Solutions:

Als Technologieunternehmen mit über 12 Jahren Erfahrung entwickelt und produziert ieMS Ladehardware sowie digitale Services für Elektromobilität. Die Ladehardware kann sowohl mit den Software-Services von ieMS als auch über Systeme von Drittanbietern gesteuert werden. Das ieMS eMobility-Backend vernetzt schon heute weltweit rund 200.000 Ladepunkte in rund 30 Ländern. innogy eMobility Solutions hat eigene Standorte in Deutschland, Großbritannien, USA sowie auf den Philippinen und ist selbst eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des E.ON-Konzerns. Web: innogy-emobility.com Investor Relations Kontakt

Compleo Charging Solutions AG

Sebastian Grabert, CFA

Leiter Investor Relations

E-Mail: ir@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 874



Pressekontakt

Compleo Charging Solutions AG

Ralf Maushake

Leiter Marketing & Kommunikation

E-Mail: r.maushake@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 865 innogy eMobility Solutions GmbH

Michael Peukert

Leiter Vertrieb, Marketing & Kommunikation

E-Mail: michael.peukert@innogy.com

Telefon: +49 162 2930481

