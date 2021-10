Angetrieben von der gut laufenden Berichtssaison ist die jüngste Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag weiter gegangen. Anders als zuletzt erfasste sie nun auch die Technologiewerte an der Nasdaq. Die stärker auf Standardwerte fokussierten Indizes schafften aber auch erneute Bestmarken: Der Dow Jones Industrial stieg im Frühhandel um 0,34 Prozent auf 35.863,76 Punkte und der marktbreite S&P 500 gewann 0,61 Prozent auf 4.594,33 Zähler.Besonders aufmerksam verfolgten die Anleger vor weiteren Quartalszahlen ...

