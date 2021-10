Eine starke Nachfrage in allen Segmenten hat dem US-Paketdienst UPS im Sommer einen überraschend starken Gewinnsprung eingebracht. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Ergebnis von 2,3 Milliarden US-Dollar (rund zwei Milliarden Euro) und damit 19 Prozent mehr als im Corona-Sommer 2020, wie United Parcel Service (UPS) am Dienstag in Atlanta mitteilte. Die Aktie ist derzeit mit einem Plus von 7,7 Prozent der bislang beste Wert des Tages im S&P 500 knapp vor Nvidia.Der Umsatz von UPS sprang ...

