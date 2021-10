Anlässlich seiner Hausmesse Adobe Max hat der Softwarehersteller Photoshop und Illustrator als Web-Apps vorgestellt. Die noch eher rudimentären Apps erlauben die direkte Bearbeitung von in der Adobe-Cloud gespeicherten Dateien. Creative-Cloud-Abonnenten werden sich freuen. Adobe bringt abgespeckte Web-Apps ihrer Grafik-Flaggschiffe Photoshop und Illustrator an den Start. Die erlauben bislang nicht viel. In Sachen Grafikbearbeitung sind sie auf grundlegende Manipulationen reduziert. So ist es etwa möglich, zu radieren oder punktuelle Veränderungen mit dem Pinsel vorzunehmen. Immerhin das Auswahl-Lasso steht bereits zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...