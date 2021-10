Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seinen positiven Trend fortgesetzt und ging mit einem deutlichen Kursplus aus dem Handel. Nach einem kleineren Rückgang am Nachmittag hatte der Schweizer Leitindex SMI nach positiven Daten zur Konsumentenstimmung in den USA wieder deutlich angezogen. Im Allgemeinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...