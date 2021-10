Der Mobilfunkprovider Verizon verkündet, in Partnerschaft mit Amazons Project Kuiper deren Satelliten-Infrastruktur für entlegene Gebiete mitnutzen zu wollen. Die gibt es indes noch gar nicht. Manche Pressemitteilungen lassen uns staunend zurück. So geschehen mit der heutigen aus den Häusern Verizon und Amazon. Danach geht Verizon eine Partnerschaft mit Amazon zur Nutzung des Satelliten-Internetsystems namens Project Kuiper ein. Damit will Verizon Breitbandzugang in ländliche Gebiete der Vereinigten Staaten liefern. Amazon-Chef Andy Jassy zeigt sich stolz: "Wir sind stolz darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...