In der letzten Woche verzeichnete das Themendepot Zukunftstechnologien einen deutlichen Wertanstieg um weitere + 1,8 %, während der MSCI WORLD (Euro)-Index um + 1,0 % zulegte. Seit der Initiierung am 04.05.2020 generierte das Depot auf Währungsbasis Euro per 24.10. damit nun eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 75,1 %. Dies stellte gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index seit dem Depotstart eine hochgradige Outperformance um + 26,5 % dar.Der an den internationalen Anleihemärkten in der letzten Woche erneut feststellbare Druck steigender Zinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...