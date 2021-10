Vereinbarung umfasst Deutschland, Schweiz und Österreich

Digi International (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Internet of Things (IoT)-Konnektivitätsprodukten und -diensten, hat TOPAS electronic AG (TOPAS) zum Vertriebspartner für Deutschland, die Schweiz und Österreich ernannt. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Produktportfolios für Digi ConnectCore System-on-Modules (SOM), Digi XBee RF-Module, Digi Connect ME, NetSilicon und Rabbit-Halbleiter verfügbar sein und durch das breite Angebot an Support-Services von TOPAS (www.topas.de) ergänzt.

Digi bietet eingebettete Lösungen an und integriert Hard- und Softwarelösungen, um IoT-Konnektivität bereitzustellen, die die geschäftskritischen Konnektivitätsanforderungen in verschiedenen Branchen erfüllt, wie Gesundheitswesen, Transport, Einzelhandel, Industrie und die Versorgungsbranche. Digi XBee ist eine weltbekannte Marke: In 135 Ländern weltweit wurden bereits über 15 Millionen Module bereitgestellt. Seine Embedded ConnectCore-Plattform umfasst hochskalierbare und sichere drahtlose SOMs in Kombination mit einer Reihe von Entwicklungstools und Software zur Beschleunigung der Markteinführung von Produkten.

"Wir sind stolz darauf, unserem Portfolio Digi als führenden Anbieter von IoT-Konnektivitätsprodukten hinzufügen zu können. Neben SOM- und Digi XBee RF-Lösungen bieten wir Digis umfangreichen Support und ein komplettes Ökosystem an", sagt Thomas Fortmann, Vertriebsdirektor und Vorstandsmitglied von TOPAS. "Digi-Lösungen helfen bei der Vereinfachung des Designs und der Verkürzung der Markteinführungszeit bei minimierten Kosten und Risiken für Kunden."

"Digi freut sich über die Zusammenarbeit mit einer der führenden Vertriebsgesellschaften für elektronische Lösungen und Komponenten in derDACH-Region", erklärt Ronald Singh, Director of Channel Sales EMEA für Digi. "TOPAS ist für seine profunden Marktkenntnisse und sein umfassendes Anwendungs-Know-how bekannt, Attribute, die wie dafür geschaffen sind, die erstklassigen OEM-Produkte von Digi einem breiteren Publikum zugänglich zu machen."

Über TOPAS

TOPAS electronic AG ist Franchise-Distributor für aktive Halbleiter, Module und Systeme, Übertrager und ODM-Produkte. TOPAS ist sein 1984 auf dem Markt als Distributor und Vertreter aktiv und hat sich als kompetenter und zuverlässiger Partner bei seinen Kunden einen Namen gemacht. TOPAS fühlt sich seinen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern verpflichtet. Das Unternehmen beschäftigt ein hochqualifiziertes, motiviertes Team, verfügt über ein tiefgreifendes Produkt- und Markt-Know-how und bietet ein innovatives Produktportfolio zu wettbewerbsfähigen Preisen an.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Konnektivitätsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen im IoT-Bereich. Das Unternehmen hilft Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und entscheidende Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Digi wurde 1985 gegründet und hat Kunden dabei geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge miteinander zu verbinden eine Zahl, die weiter zunimmt. Weitere Informationen zu Digi finden Sie unter www.digi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211026006140/de/

Contacts:

Peter Ramsay/Lora Wilson

Global Results Communications

digi@globalresultspr.com

+1 949 307 5908