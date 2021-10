Stallergenes Greer, ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Hyposensibilisierung (AIT für Allergen Immunotherapy) spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Partnerschaft mit Aptar Pharma, dem weltweit führenden Anbieter von Arzneimittelabgabesystemen, Dienstleistungen und Lösungen aus der Wirkstoffkunde, eingegangen ist, um das erste verbundene Gerät seiner Art sowie eine begleitende mobile App für Patienten zu entwickeln, die eine AIT-Behandlung von Stallergenes Greer mit sublingualen Lösungen erhalten.

"Diese exklusive Partnerschaft mit Aptar Pharma zeigt die Intensivierung der Investitionen von Stallergenes Greer in Innovationen, um eine breite Palette präziser und personalisierter Hyposensibilisierungsoptionen anzubieten, die auf die jeweiligen Bedürfnisse und Lebensweisen der Patienten angepasst sind. Stallergenes Greer ist auf dem Weg seiner digitalen Transformation gut vorangekommen und wird sein E-Health-Angebot zum Vorteil aller Interessensgruppen weiterentwickeln", erklärte Dominique Pezziardi, General Manager für Frankreich, Belgien und Luxembourg, Global Head of Pricing and Market Access.

Die Nichteinhaltung eines AIT-Behandlungsplans und der vorzeitige Therapieabbruch stellen das AIT-Management weiterhin vor Herausforderungen. Dieses innovative, einfach anwendbare, verbundene Gerät wird die Einhaltung und Beachtung der Dosierung verbessern und somit das Behandlungsergebnis optimieren.

Die Entwicklungsarbeit wird die Digital-Health-Gruppe von Aptar Pharma leisten, die über Kapazitäten und Know-how im Bereich der Geräte- und Softwareentwicklung verfügt. Das Produkt wird das Potential der Cohero-Plattform von Aptar Pharma freisetzen, die für diesen Einsatz speziell angepasst wird.

"Wir freuen uns, dass Digital-Health-Ökosystem von Aptar Pharma mit dem Wissen und der führenden Position von Stallergenes Greer im AIT-Bereich zu kombinieren, um den Behandlungsweg von Patienten, die unter Allergien leiden, weiter zu verbessern", sagte Sai Shankar, Vizepräsident, Global Digital Healthcare Systems, Aptar Pharma.

Das neu entwickelte verbundene Gerät soll in Frankreich ab 2022 erhältlich sein und wird schrittweise in den Märkten von Stallergenes Greer eingeführt.

Diese Innovation veranschaulicht das Engagement von Stallergenes Greer, die Präzisionsmedizin und individuelle Gesundheitslösungen zu fördern, die den Bedürfnissen von Patienten und der medizinischen Gemeinschaft nachkommen.

ÜBER STALLERGENES GREER LTD

Stallergenes Greer Ltd. mit Hauptsitz in London (Großbritannien) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Diagnose und Behandlung von Allergien durch die Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen zur Allergenimmuntherapie spezialisiert hat. Stallergenes Greer Ltd. ist die Muttergesellschaft von Greer Laboratories, Inc. (mit Sitz in den USA) und Stallergenes SAS (mit Sitz in Frankreich). Weitere Informationen finden Sie unter www.stallergenesgreer.com

Über APTAR PHARMA

Aptar Pharma ist Teil der Aptar Group, Inc., eines weltweit führenden Unternehmens in der Entwicklung und Herstellung einer breiten Palette von Lösungen zur Arzneimittelabgabe und Dosierung von Konsumprodukten sowie von Lösungen aus der Wirkstoffkunde. Die innovativen Lösungen und Dienstleistungen von Aptar sind für viele unterschiedliche Endmärkte konzipiert, darunter die Pharma-, Schönheits-, Körperpflege-, Heim- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Durch den Einsatz von Einblicken, proprietären Lösungen, Technik und Wissenschaft zur Entwicklung von Abgabe-, Dosierungs- und Schutztechnologien für viele der weltweit führenden Marken spielt Aptar eine wichtige Rolle im Leben, für das Aussehen, die Gesundheit und das Zuhause von Millionen von Patienten und Verbrauchern rund um den Globus. Aptar hat seinen Hauptsitz in Crystal Lake, Illinois, und beschäftigt 13.000 Mitarbeiter in 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.aptar.com

