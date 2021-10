Die Aktie des Elektroautobauers Tesla war einer der Top-Werte am Montag. Mehr als zwölf Prozent ging es bei dem Papier nach oben, nachdem ein Großauftrag von des Autovermieters Hertz gemeldet wurde. Die Aktie stieg erstmals in der Geschichte über 1.000 Dollar, die Marktkapitalisierung über die 1-Billionen-Dollar-Hürde. Am heutigen Dienstag ging die Rallye zunächst weiter, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.Bis auf 1.094,94 Dollar kletterte die Aktie von Tesla. Dann rutschte das Papier im Zuge von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...