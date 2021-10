Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich eMobility die EVK-Serie eingeführt hat, eine neue Reihe von Sicherungen der Bussmann Serie. Die neue Reihe von Hochspannungssicherungen erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in den neuesten, leistungsstarken Elektrofahrzeugen (EVs) mit Nennwerten von bis zu 1.000 Volt Gleichstrom (VDC) und 600 Ampere.

Eaton's EVK series fuses are designed to manage and protect the charging systems of electric commercial, passenger and high-performance vehicles such as sports cars and large sport-utility vehicles. (Photo: Business Wire)

Die Sicherungen der EVK-Serie von Eaton sind für die Steuerung und den Schutz der Ladesysteme von elektrischen Nutz-, Personentransport- und Hochleistungsfahrzeugen wie Sportwagen und großen Geländewagen konzipiert. Die Sicherungen ermöglichen fortschrittlichere EV-Systemarchitekturen und unterstützen Fahrzeugbeschleunigung und Reichweite in einem effizienten Paket.

"Die Hochspannungstauglichkeit der EVK-Sicherungen bietet umfassenden Systemschutz in einem wirtschaftlichen Paket und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen von Batteriepackungen mit höheren Spannungen", erklärte Till Wagner, Produktmanager, Electric Vehicle Power Switching and Protection, Eatons eMobility. "Wir verfügen über viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Elektrofahrzeugen. Unsere globale Produktions- und Forschungspräsenz ermöglicht es Eaton, optimale Lösungen für globale und lokale Kunden anzubieten. Unsere Sicherungen der Bussmann-Serie sorgen für einen zuverlässigen Schutz der Schaltungskomponenten. Um unsere Systeme auf optimale Leistung abzustimmen, simulieren wir die Fahr- und Ladebedingungen der einzelnen Kunden."

Mit Hilfe seiner firmeneigenen Simulationstests kann Eaton die ordnungsgemäße Leistung und Zuverlässigkeit der Sicherungen über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs hinweg verifizieren. Bei schweren Kurzschlüssen aufgrund eines Fehlers, z. B. bei Unfall oder Isolationsbruch, sperren die Sicherungen sofort die Zufuhr der gesamten verfügbaren Energie und unterbrechen den Stromkreis zuverlässig. Diese Strombegrenzung ist wichtig, da sie die Gesamtenergie des Fehlers begrenzt und es den nachgeschalteten Komponenten des Systems ermöglicht, das Ereignis heil zu überstehen.

Die Bussmann-Sicherungsserie benötigt bis zu 33 weniger Platz als herkömmliche Sicherungslösungen bei reduziertem Gewicht und schützt Leiter sicher vor Kurzschlüssen. Die Serie wurde mit Blick auf die Zukunft entwickelt, in der die Anforderungen an Batterien steigen werden und sich neue Technologien wie Festkörperbatterien mit hoher Energiedichte durchsetzen werden. Die Sicherungen der Bussmann-Serie sind in acht verschiedenen Baugrößen erhältlich, von 15 Ampere für Hilfskomponenten bis zu 600 Ampere für den Batterieschutz, wenn voller Anwendungsstrom fließt. Die Sicherungen sind so konstruiert, dass sie die Wärme von Schwachpunkten wegleiten ein entscheidender Vorteil für jede Sicherungsstärke und besonders wichtig für Hochlastsicherungen.

Eaton hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebens- und Umweltqualität mittels Technologien und Services für die Energieverwaltung zu verbessern. Wir liefern nachhaltige Lösungen, mit denen unsere Kunden elektrische, hydraulische und mechanische Energie effektiv handhaben können sicherer, effizienter und zuverlässiger. Die Umsätze von Eaton lagen im Jahr 2020 bei 17,9 Milliarden USD, und wir verkaufen Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Wir haben etwa 85.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com

