Als "Mittlerin in der Mitte Europas" würdigte Frank-Walter Steinmeier die scheidende Kanzlerin, die ab sofort nur noch geschäftsführend amtiert. Die Übergabe der Entlassungsurkunde an Angela Merkel war ein Moment der Würde in Zeiten des Umbruchs. Den Respekt, den Steinmeier ihr und ihrem Kabinett zollte, wünscht man auch den mutmaßlichen Nachfolgern. Leichter wird das Regieren mit Sicherheit nicht. Die Republik durchlebt eine Zäsur. Eine Ahnung davon war schon bei der Konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestages (..) zu erhaschen. Weil die Wählerinnen und Wähler ihre Gunst auf immer mehr Parteien verteilen und die alte Mehrheit den Willen zu einer wirksamen Wahlrechtsreform nicht aufbrachte, platzt das neue Parlament aus allen Nähten. Die Arbeitsfähigkeit droht darunter zu leiden - bei wachsenden Herausforderungen. http://www.mehr.bz/khs300i



