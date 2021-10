Die Druckerei- und Medienbranche wehrt sich in einem offenen Brief gegen aktuelle Preissteigerungen für Papier. Die österreichischen Papierhersteller hätten die Preise zuletzt um 100 bis 150 Euro auf nun knapp 1.000 Euro pro Tonne angehoben. Der Verband Druck Medien kritisiert mangelnde Transparenz in der Preisgestaltung der Papierindustrie, die aktuelle Erhöhung stelle jede bisherige Preissteigerung ...

