DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ABN AMRO - Der tiefgreifende Umbau der einst skandalgebeutelten niederländischen Bank ABN Amro ist nach Aussage ihres CEO auf einem guten Weg. "Wir stehen bei der Umsetzung der Strategie noch immer in einer frühen Phase, aber wir sehen die Wirkung bereits. Wir sind auf einem guten Weg, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen", sagte Konzernchef Robert Swaak. "Das Herunterfahren der Aktivitäten, aus denen wir aussteigen wollen, ist zu 80 Prozent abgeschlossen. Die Qualität unserer Kredite ist stabil." (Handelsblatt)

LBBW - Die LBBW verschlankt weiter die Strukturen. Nach Angaben vom Dienstag verschmilzt sie ihre auf alternative Sachwerteinvestments spezialisierte Tochter BW Equity auf die LBBW Asset Management. "Um die gewachsenen Kundenbedürfnisse im Bereich 'Alternatives' zu bedienen", sei es essenziell, die Kräfte im LBBW-Konzern zu bündeln, erklärt Kapitalmarktvorstand Christian Ricken, Aufsichtsratsvorsitzender der LBBW Asset Management. Die für die rückwirkende Verschmelzung per Anfang Januar nötigen Schritte will die Bank bis Jahresende umsetzen. (Börsen-Zeitung)

THARSIO - Das Investoreninteresse an unabhängigen Online-Marken, die auf Marktplätzen wie Amazon erfolgreich sind, lässt nicht nach. Das 2018 gestartete US-Start-up Thrasio, das mittlerweile mehr als 200 ehemals eigenständige Online-Marken übernommen hat und in diesem Jahr einen Umsatz in der Größenordnung von 1 Milliarde Dollar anpeilt, meldet den Abschluss einer Finanzierungsrunde unter der Führung von Advent International und Silver Lake mit einem Volumen von 1 Milliarden Dollar. Die Bewertung liegt nach Angaben von US-Medien bei 5 Milliarden Dollar. (Börsen-Zeitung)

