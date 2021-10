In der vergangenen Woche erzielte das Strategiedepot Aktien Konservativ einen deutlichen Wertzuwachs um + 2,1 %, was weit über die Befestigung des MSCI WORLD (Euro)-Index um + 1,0 % hinausging. Hintergrund was vor allem ein weiterhin sehr erfreulicher Verlauf der Unternehmensberichtsperioden in den USA und Europa, wodurch auch die gleichzeitig wieder eingetretenen Zinserhöhungen an den internationalen Rentenmärkten (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen + 12 Stellen auf 1,64 %) deutlich überkompensiert wurden.Seit der Initiierung am 26.02.2019 ...

