The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2021ISIN NameLU0116762864 DEKA-RENTEN:EURO 3-7CF B INVESTMENTLU0041228874 DEKA-RENTEN:EURO 3-7CF A INVESTMENTIT0004760341 UNICREDIT 11/21 MTNUS912828YP90 USA 19/21US912828YN43 USA 19/21 FLRXS1132402709 HUTCHISON WH.(14) 14/21XS1511025907 AZURE NOVA I.FI.16/21 MTNCA135087K452 CDA 19/21CH0341725908 LONZA SWISS FIN. 16-21IT0005216491 B.T.P. 16-21USU2339CCJ54 DAIMLER FIN.N.A.16/21REGSUSU29490AR73 ERAC USA FIN. 16/21 REGSUS25278XAS80 DIAMONDB.EN. 21/23US912828T677 US TREASURY 2021US912909AN84 US STEEL CORP 18/26US682680AQ69 ONEOK INC. 12/22US67059TAC99 NUSTAR LOGIST. 2022XS1557095459 DT.TELEK.INTL F.17/21 MTNUS87236YAG35 TD AMERITR.HLDG 18/21 FLRUS097023BG91 BOEING CO. 2021US438516BM77 HONEYWELL INTL 16/21US912828F965 US TREASURY 2021US38148YAC21 GOLDMAN SACHS 17/22 FLRES0000012C46 SPANIEN 18-21