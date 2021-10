The following instruments on XETRA do have their first trading 27.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.10.2021Aktien1 KYG0028A1085 Abbisko Cayman Ltd.2 US03476J1079 Angion Biomedica Corp.3 DK0061670205 Brain+ A/S4 SGXE62145532 CapitaLand Investment Ltd.5 IL0011691438 Cognyte Software Ltd.6 PLA346100011 Madmind Studio S.A.7 LU2376511205 Procaps Group S.A.8 US81948W1045 Sharecare Inc.9 US83066P2002 Skillsoft Corp.10 CA29764L1085 The Ether Fund11 GB00BN7DKC44 TMT Acquisitions PLC12 US89689F3055 Troika Media Group Inc.13 US20717E1010 Conformis Inc.14 US35243J1016 Franklin BSP Realty Trust Inc.15 US69404D1081 Pacific Biosciences of California Inc.16 US7504811032 Radius Global Infrastructure Inc.17 FR0012532810 Waga Energy S.A.18 CA0042721005 Acadian Timber Corp.19 CA34416F1036 Fobi AI Inc20 CA55877M1059 Madoro Metals Corp.21 KYG6485S1021 New Horizon Health Ltd.22 CA64639M1068 New Leaf Ventures Inc.23 CA09175G1046 The Bitcoin Fund24 CA92858X1078 Vizsla Copper Corp.25 CA91822J1030 VBI Vaccines Inc.26 CA0156581070 Algoma Steel Inc.27 BMG0670A1099 AutoStore Holdings Ltd.28 GG00BMWWJM28 Castelnau Group Ltd.29 US4957244035 Kingfisher PLC ADR30 SE0016799001 Medhelp Care AB31 KYG803251068 S-Enjoy Service Group Co. Ltd.32 GB00BP6QM557 Tungsten West PLC33 AU0000182867 The Sustainable Nutrition Group Ltd.34 AU0000182784 Arovella Therapeutics Ltd.Anleihen/ETF1 US30212PBH73 Expedia Group Inc.br/>2 AU3CB0284172 Queensland Treasury Corp.br/>3 XS2388378122 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]br/>4 NO0011129504 TEMPTON Personaldienstleistungen GmbHbr/>5 NO0011129496 TEMPTON Personaldienstleistungen GmbHbr/>6 US872898AA96 TSMC Arizona Corp.br/>7 US872898AC52 TSMC Arizona Corp.br/>8 US872898AD36 TSMC Arizona Corp.br/>9 US872898AE19 TSMC Arizona Corp.br/>10 DE000HLB41S1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentralebr/>11 DE000HLB2805 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentralebr/>12 DE000HLB27X0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentralebr/>13 DE000HLB27Z5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentralebr/>14 IE000COQKPO9 Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF