Wiederkehrende Umsätze steigen auf EUR 2,0 Mio. im 3. Quartal

Liquidität steigt auf EUR 19,2 Mio.

Keine Lieferengpässe

Münster, 27. Oktober 2021: Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei hat das dritte Quartal 2021 erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der vollzogenen Verschmelzung der bisherigen Tochter bonVito GmbH auf die Vectron Systems AG werden nachfolgend konsolidierte Zahlen berichtet.

Innerhalb der ersten neun Monate konnte Vectron auf Basis eines Umsatzes von EUR 31,4 Mio. (9M 2020: EUR 21,8 Mio.; + 44,1 %) ein EBITDA von EUR 4,6 Mio. (9M 2020: EUR - 0,6 Mio.) erwirtschaften.

Die wiederkehrenden Umsätze entwickelten sich weiterhin positiv und erreichten allein im dritten Quartal ein Volumen von EUR 2,00 Mio. (Q3 2020: EUR 1,2 Mio.). Aktuell arbeitet die Gesellschaft an einer Reihe weiterer Produktinitiativen, um die wiederkehrenden Umsätze weiterhin zügig auszubauen.

Vectron hatte im Hinblick auf die erwartete Nachfrage, bezüglich der neuen gesetzlichen Regelung für Kassensysteme, schon im Vorjahr einen erheblichen Lagerbestand aufgebaut. Damit war Vectron, trotz allgemeiner Lieferengpässe in der Halbleiterbranche und trotz der sprunghaft angestiegenen Nachfrage nach Beendigung des Lockdowns, komplett lieferfähig. Durch den hohen Absatz wurde das Lager zu einem guten Teil wieder abgebaut, was im Gegenzug zu einer erheblichen Steigerung der Liquidität auf rund EUR 19,2 Mio. zum Ende des dritten Quartals (Jahresultimo 2020: EUR 8,3 Mio.) geführt hat. Weiterhin ist Vectron wegen vorausschauender Einkaufspolitik zuversichtlich, auch in absehbarer Zeit Lieferengpässe vermeiden zu können.









Über Vectron:

Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de.





Kontakt:

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

tobias.meister@vectron.de

