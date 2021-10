Der erste touristische Flug einer SpaceX-Crew letzten Monat schien gut verlaufen zu sein - wäre da nicht dieses eine klitzekleine Problem gewesen. An Bord des Crew-Dragon-Raumschiffs von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX gibt es natürlich auch eine Toilette, denn auch Astronauten müssen mal. Kurz nach der erfolgreichen Rückkehr aus dem All wurde bereits bekannt, dass es das ein oder andere Problem mit dem stillen Örtchen gab. Die Absaugfunktion beim großen Geschäft war genauso wenig verfügbar, wie der versprochene Ausblick ins All. ...

