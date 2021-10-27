FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLD ROAD RESOURCES LTD E6Q AU000000GOR5
AB/FROM ONWARDS 27.10.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLD ROAD RESOURCES LTD E6Q AU000000GOR5
AB/FROM ONWARDS 27.10.2021
GOLD ROAD RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de