Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern in den Rallyemodus geschaltet. Zum Handelsstart zeigte sich der DAX noch recht verhalten. Kurz danach zog er dann aber kräftig an und hielt das Niveau bis zur Schlussglocke. Am Ende lag der DAX bei 15.757 Punkten. Marktidee: Siemens Energy. Siemens Energy hat vor kurzem ein Wasserkraft-Joint-Venture beendet. Der Konzern will sich in Zukunft auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Gestern war die Aktie von Siemens Energy drittstärkster Wert im DAX. Aus charttechnischer Sicht hellte sich damit das kurzfristige Bild weiter auf. Mittelfristig geht es darum einen Boden auszubilden. Damit das gelingt, muss der Kurs eine bestimmte Widerstandszone überwinden.