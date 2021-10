Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat einen starken Handelstag hinter sich. Gestern sprang er über die Marke von 15.700 Punkten. Heute dürfte es schwerfallen, daran anzuknüpfen. Die Vorgaben aus Asien sind schwach, die Indizes an der Wall Street schlossen immerhin minimal im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Microsoft, Alphabet, Visa, Tesla, Deutsche Bank, DWS Group, Covestro und BASF. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.