Deutsche Rohstoff AG: Erste Bohrung in Wyoming beginnt mit der Produktion von Öl und Gas



27.10.2021 / 08:53

Deutsche Rohstoff AG: Erste Bohrung in Wyoming beginnt mit der Produktion von Öl und Gas Mannheim/Denver. Bright Rock Energy hat mit der Produktion von Öl und Gas aus seiner ersten Bohrung auf den im vergangenen Jahr erworbenen Flächen im Bundesstaat Wyoming begonnen. Der Produktionsstart erfolgte etwas früher als ursprünglich geplant. Die Bohrung konnte ohne Probleme und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden. Die Ergebnisse der Bohrung werden wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung der sehr umfangreichen Flächen, die Bright Rock im Powder River Basin hält, bringen. Parallel zur Bohrung hat das Management in den vergangenen Monaten begonnen, Genehmigungen für weitere Bohrungen zu beantragen. Voraussichtlich zur Jahresmitte 2022 könnte ein größeres Bohrprogramm starten. Cub Creek wird bis Mitte November mit der Produktion aus den zwölf Knight-Bohrungen in Colorado beginnen. Die Bohrungen sind inzwischen fertiggestellt. Im Augenblick finden die finalen Arbeiten wie Anschluss an die Öl- und Gaspipelines und Aufbau der Anlagen, die an der Oberfläche erforderlich sind, statt. Auch dieses umfangreiche Bohrprogramm konnte im Zeitplan und im Budget abgearbeitet werden. Mannheim, 27. Oktober 2021 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

