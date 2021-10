Der Dax setzte am gestrigen Dienstag (26.10.) seinen Höhenflug fort. Der Abstand zur wichtigen Zone 15.400 / 15.500 Punkte wird dabei immer größer. Und so langsam nimmt der Index damit auch Tuchfühlung zur Zone um 16.000+ Punkte auf. Ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch (aktuell 16.030 Punkte) würde die Aufwärtsbewegung reaktivieren und das Konsolidierungsszenario beenden. Die gute Stimmung an den Aktienmärkten wird vor allem durch den überaus ...

