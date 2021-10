Die Valneva Aktie war der Highflyer der vergangenen Tage - doch aktuell steht der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens klar im Minus. Hatte der Titel den Handel an der Euronext am Dienstag noch bei 22,44 Euro beendet, so pendeln aktuelle Indikationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...