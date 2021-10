Köln (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) befindet sich in einer Zwickmühle, da die Wirtschaftsaktivität im Euroraum nachlässt, während die Inflation auf einem Rekordhoch liegt und der Preisdruck zunimmt, so Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments.Die EZB-Sitzung im Oktober 2021 finde genau zwischen zwei entscheidenden Sitzungen statt, auf denen die makroökonomischen Aussichten aktualisiert würden und - abgesehen von außergewöhnlichen Umständen - die Geldpolitik normalerweise angepasst werde. Die jüngste Verschlechterung der Wachstums- und Inflationsaussichten mache diese Sitzung jedoch interessant. Die EZB befinde sich zunehmend in einer Zwickmühle, da die Wirtschaft des Euroraums eine Phase der Konjunkturabschwächung durchlaufe, während die Inflation auf einem Rekordhoch liege und der Preisdruck zunehme. Das Goldlöckchen-Szenario der Zentralbank des letzten Jahrzehnts mit einer (manchmal besorgniserregend) unter dem Zielwert liegenden Inflation, das außergewöhnliche politische Maßnahmen gerechtfertigt und dadurch die Wirtschaftstätigkeit und die Märkte gestützt habe, sei zu Ende gegangen. Das Verhalten der EZB werde vom Markt genauestens beobachtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...